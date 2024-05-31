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Trabzon'da Turizm Sektörüne Destek Projesi İmzalandı

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Trabzon'da turizm sektörü çalışanları ve paydaşlarının sürdürülebilir turizm ve dijital pazarlama becerilerinin geliştirilmesi projesi için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında turizm sektörü çalışanlarına danışmanlık programı sunulacak.

Trabzon'da turizm sektörü çalışanları ile paydaşlarının sürdürülebilir turizm uygulamaları ve dijital pazarlama becerilerini geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 'Turizm Sektörü Çalışanları ve Paydaşlarının Sürdürülebilir Turizm ve Dijital Pazarlama Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin sözleşme bugün imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Kemal Akpınar tarafından imzalanan sözleşmeye göre, Trabzon'daki turizm sektörü çalışanları, basın mensupları ve kamu kurumu enformasyon görevlilerine yönelik "Sürdürülebilir Turizm Haberciliği", "Sürdürülebilir Turizm İçin Sosyal Medyada İçerik Üretimi", "Sürdürülebilir Turizmde Dijital Pazarlama", "Yapay Zeka Atölyesi" ve "Uygulamalar ve Strateji" konularında kapsamlı bir danışmanlık programı sunulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, "Turizm sektörünün dijitalleşmesi ve sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi için çok önemli bir proje başlatıyoruz. Bu proje sayesinde Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesindeki turizm paydaşlarının kapasiteleri güçlenecek ve bölgenin rekabet gücü artacak" dedi.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise "Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak, turizm sektörünün gelişimine verdiğimiz destek kapsamında bu önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Turizm çalışanlarının ve işletmelerinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını desteklemeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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