Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Toplum Yararına Program İle 500 Personel Alınacak

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreli 500 personel alınacağını duyurdu. Başvurular 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında yapılacak.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 6 ay süreli 500 personel alınacağını duyurdu. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Trabzon'da, Trabzon Valiliği tarafından kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla Kaymakamlıklar ve diğer Kurumlarla 6 ay süre ile toplam 500 personel istihdam edilecek. Başvurular 11.12.2023-15.12.2023 tarihleri arasında, e-devlet, https://esube.iskur.gov.tr üzerinden online ve ALO 170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. Katılımcıların seçimi yüzde 80 noter kurası, yüzde 20 liste (dezavantajlı gruplar) yöntemi ile belirlenecek, programa 18 yaş üstü vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular ikamet edinilen ilçe bazlı olarak değerlendirilecek. TYP yönetmeliğinin 8. maddesine istinaden yapılacak SGK sorguları esnasında 4/a, 4/c sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve vergi mükellefiyeti bulunan kişiler katılımcı olarak seçilse dahi TYP'den yararlanamayacak. TYP Yönetmeliğinin 10. ve geçici 2. maddeleri uyarınca TYP'lerden 27.09.2017 tarihinden sonra azami 270 gün ve üstünde yararlananlar TYP'lere başvuramayacak ve katılımcı olarak seçilemeyecek.

Noter kurası neticesinde oluşan listeler Trabzon Valiliği ve İŞKUR tarafından gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, gelir tespiti, katılımcı geçmiş sorguları ve kursiyer geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecek. Kuralar 22 Aralık 2023 tarihinde Trabzon Fen Lisesi konferans salonunda çekilecek. İşe başlama tarihi ise 02.01.2024, proje bitiş tarihi de 30.06.2024 olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Trabzon Valiliği E-Devlet Trabzon Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title