Trabzon'da somon hasadına başlandı

Trabzon'da denizdeki kafeslerde üretimi gerçekleştirilen somonların hasadına başlandı. Denizdeki kafeslerde tutulan Türk somonları tesislerde işlenmesinin ardından ihraç ediliyor.

Beşikdüzü ilçesi açıklarında Muhammet Ali Akyaz'a ait somon kafeslerinde tutulan balıklar aynı şahsa ait tesislerde işlenerek yurtdışına ihracatı gerçekleştirilirken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberinde Beşikdüzü Kaymakamı Ferhat Vardar, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay ile birlikte kafesleri ve balık işleme tesisini ziyaret etti. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Türk Somonu'nun kafeste tutulması, işlenmesi ve paketlenmesi süreçleri ile yetkililerinden bilgi aldılar.

100 milyon dolarlık ihracat hedefi

Trabzon'da somon üretimi ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, "İlimizde denizde 19 ağ kafes işletmesinde 27 bin 690 ton/yıl kapasite ile üretim gerçekleştirmektedir. Bu kapasite proje aşamasında olan 2 tesis önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi ile birlikte toplamda 21 işletme ve ilimiz proje kapasitesi 35 bin 690 ton/yıl olacaktır. Mevcut olan deniz kafes işletmelerinde hali hazırda Gökkuşağı Alabalığı (Türk Somonu), Karadeniz Alabalığı ve Levrek üretimi yapılmaktadır. Ayrıca karada 45 işletme 1.237,5 ton/yıl kapasite ile Gökkuşağı Alabalığı (Türk Somonu Adayı) üretimi gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında fiili 20 bin ton Türk Somonu üretimi hedeflenmektedir. İlimizde üretim sonrasında hasadı yapılan balıkların işlenebileceği yurt içi ve yurt dışı onay numaralı toplam 15 su ürünleri işleme tesisi 37.118,7 ton/yıl depolama kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Trabzon ilinde yapılan yetiştiricilik faaliyetleri sonrasında 2023 yılında hasat edilecek ve sonrasında işleme tesislerinde işlenerek ihracatı yapılacak olan Türk Somonunda yaklaşık 100 milyon dolar gelir hedeflenmektedir" dedi. - TRABZON