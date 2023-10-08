Trabzon'da maden sahaları organik atıklarla çiçek açıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'da faaliyeti sona eren maden sahasının, çay fabrikaları ve evlerde oluşan organik atıklardan hazırlanan kompost malzemeler kullanılarak yeniden çiçek açması sağlandı. Projenin, üretim çalışması tamamlanan tüm maden sahalarında uygulanması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nce faaliyeti sona eren maden sahalarının tabiata yeniden kazandırılması amacıyla uygulanan 'Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı' kapsamında, Trabzon'un Tonya ilçesinde çalışma yapıldı. Kalınçam köyünde maden faaliyetleri sona eden 2,2 hektarlık alanda, çay fabrikaları ve evlerde oluşan organik atıklardan özel hazırlanan kompost malzemeler kullanılarak, arazinin çiçek açması sağlandı. Düşük maliyeti ve süre avantajı nedeniyle dünyada da sıklıkla kullanılan bitkisel ıslah yönteminin üretim çalışması tamamlanan tüm maden sahalarında uygulanması amaçlandı.

'ARAŞTIRMA ALANINA DOĞAL OLARAK YERLEŞTİ'

Çalışmada yer alan orman yüksek mühendisi Umut Bahadır Sarıtaş, terk edilmiş maden sahalarında yer alan kalıntıların rüzgar ve su erozyonu tehlikesine açık olduğunu belirterek, "İnsan sağlığı ve biyolojik çeşitliliği olumsuz etkileme tehlikesi taşımakta. Bu sahalarda işletme faaliyeti başlamadan önce verimli üst toprak katmanının sahadan çıkarılmasından dolayı bu alanlarda toprak verimi oldukça düşmekte, topraktaki organik madde miktarı oldukça az. Besin bakımından oldukça yetersiz yapıda. Terk edilmiş maden sahalarında bozulan ekosistem dengesini yeniden sağlayabilmek amacıyla ekonomik, ekolojik ve estetik amaçlı bitki örtüsü tesisi gerekiyor. Bu çalışmada biz de çay fabrikaları ve evlerde oluşan organik atıklardan oluşturmuş olduğumuz maliyeti çok düşük olan özel hazırladığımız kompost malzemeleri kullanarak çalışma yürüttük. Yürüttüğümüz çalışma ile terk edilmiş maden sahalarına uygun koşullarla lavanta bahçeleri kurmayı düşünürken, çok kısa sürede ve uygun şartlarda bölgenin florasında bulunan silene compacta (kanlıbasıra otu) bitkisinin araştırma alnında doğal olarak yerleştiğini görünce araştırmamızı bu bitki üzerine yoğunlaştırdık" dedi.

'ATIKLAR ÇOK KOLAY DEĞERLENDİRİLEBİLİR'

Silene compacta bitkisinin tıp ve peyzaj açısından aranan bitki olduğunu belirten Sarıtaş, araştırma çalışmalarını tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Proje ile oluşan tüm organik atıklar çok kolay bir şekilde değerlendirilebilir. Özellikle çiçek döneminin uzun sürmesi sebebi ile maden sahalarında bal ormanı çalışmaları sürdürülebilir. Hatta oluşan görsel ile bu alanlar eko turizm alanı olarak bile kullanılabilir" diye konuştu.

'SIFIR ATIK ÇALIŞMALARINA KATKI SUNACAK'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, projeye ilişkin, "Çalışma ile çevresel etkilerin minimize edilerek hızlı bir şekilde ekosistemin tekrar sağlanabilmesi; çok önemli bir aşamadır. Özellikle Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde yürütülen, Sıfır Atık hareketine bu çalışma ile önemli bir katkı sunulacaktır. Ülkemizin dünyadaki Sıfır Atık çalışmalarına öncülük yaptığı bu dönemde, iklim değişikliği dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların etkisini azaltmak için kurum olarak benzer araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız verdik" dedi.