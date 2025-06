Trabzon'da Kadın Girişimi Kooperatifi, Özel Gereksinimli Bireylere Umut Oluyor

Trabzon'un Of ilçesindeki Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretim yapan kadın ve özel gereksinimli bireyler, seramik ve dekoratif cam ürünleriyle hayata dokunuyor.

Trabzon'un Of ilçesinde özel gereksinimli bireyler ve kadınların sanat kültürünü geliştirme ve ekonomik olarak kalkındırmak amacıyla kurulan Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, her yıl onlarca kişiye umut oluyor. Seramik ve dekoratif cam ürünleriyle hem ekonomiye katkı sağlayan hem de kadınların üretimde aktif rol almasına olanak tanıyan Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin üretken hale gelmesini sağlıyor.

S.S. Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Selma Uzunlar Nuhoğlu, kooperatifin 2023 yılında kurulduğunu hatırlattı. Nuhoğlu "Önceliğimiz kadınlar. Kadınlara ulaşmaya çalıştığımızda önlerindeki engelleri baz alarak bugün özel gereksinimli bireylerle devam ediyoruz. Onların 'acaba'larını kırmak adına bir alan oluşturmamız gerekiyordu. Buraya gelenlerin öncelikle ne istediklerini önemsiyoruz. Sosyal hizmetlerle işbirliği içindeyiz. Önceliğimiz cam seramik dekoratif ürünler ama bakıyoruz kişinin başka bir yatkınlığı varsa burada ona ne verebiliriz ona bakıyoruz. Ardından Bakanlığımızla birlikte hangi yönü çizebiliriz bu yönde istişare ile devam ediyoruz. Burada kar gütme amacımız yok. Trabzon'un bu kadar sanat sever olduğunu açıkçası bilmiyordum. Çok kıymetli bir alanımız var. 60 yaşındaki biri gelip buradan hediyeler alıyor. Bu çok kıymetli. Eğer hayalleri varsa ilk başta kendilerine inansınlar. Ardından hayallerine inansınlar. Kooperatifleşmek yalnızlaşmayı unutmak demek. Çok mutluyuz. Bakanlığımız ile beraber elimizden geldiğince onların yanında olacağız" dedi.

"Kooperatifler aynı zamanda toplumsal sorumluluk ilkesinin de bir çıktısı"

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise, "Burada engelli çocuklarımızın annelerinin bir araya geldiği çocuklarımızın el işleriyle kendilerine güvenlerini artırdığı bir ortam sağlamışlar. Çok ciddi de çalışmaları var. Kooperatifler aynı zamanda toplumsal sorumluluk ilkesinin de bir çıktısı. Dolayısıyla bu kapsamda bulundukları çevrede özellikle engelli çocuklarımıza böyle bir ortam oluşturmaları yaptıkları çalışmaların ne kadar başarılı olduğunu bize göstermiş oldu. Kooperatiflerimizin daha görünür olması bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Bakanlık olarak da kadın girişim ve işletme kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayesi kayıt altına alındı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, Haziran ve Temmuz aylarında Karadeniz bölgesindeki illerde başladı. Bu kapsamda Zirve İstihdam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında oluşturulan atölyede seramik ve dekoratif cam ürünleri hazırlayan kadınların ve özel gereksinimli bireylerin başarı hikayesi de kayıt altına alındı. Çekimler boyunca kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her durakta ilham verici hikayelere tanıklık etti. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da süreci yakından takip ederek, çekimlerin yapıldığı her noktada kadın kooperatiflerine selam ve desteklerini iletti. Kooperatifi kuran ve yaşatan kadınlarla birebir telefon görüşmeleri gerçekleştiren Bakan Bolat, hem kadın girişimcilerin hem de belgesel ekibinin yanında olduğunu her fırsatta gösterdi. - TRABZON