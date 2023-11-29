Trabzon'da Kaçak Sigara Operasyonunda Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi. Operasyonda işyeri sahibi H.T. hakkında işlem yapıldı.

Trabzon'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 1 iş yerinde yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 155 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kutu dolu makaron, 38 paket gümrük kaçağı ısıtılmış elektronik sigara mamulü, 75 gümrük kaçağı puro, 2 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 8 kilo 900 gram nargile tütünü, 51 bandrolsüz elektronik sigara puf, 37 elektronik sigara likit ve 3 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

İşyeri sahibi H.T. hakkında işlem yapıldı.