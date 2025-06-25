Trabzon'da Hayvancılığa Destek Projesi Uygulandı

Trabzon'da Hayvancılığa Destek Projesi Uygulandı
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Trabzon'da 'Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, hayvancılıkla uğraşan 27 kişiye ekipman desteği sağlandı. Vali Aziz Yıldırım, çobanlık mesleğinin önemine vurgu yaptı ve devletin hayvancılığı desteklemek için çeşitli teşviklerde bulunduğunu açıkladı.

Trabzon'da, "Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hayvancılıkla uğraşan 27 kişiye ekipman desteğinde bulunuldu.

Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, çobanlığın önemine işaret ederek, ülkede çoban sıkıntısı çekildiğini söyledi.

Devletin, hayvancılığın geliştirilmesi noktasında birçok teşvik verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Geleceğe dair her şeyi üretme mecburiyetimiz var. Pandemi dönemi bunu çok açık, aşikar gösterdi bize. Pandemide gıdanın ve gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Onun içindir ki mutlaka gıdamızı kendimiz üretmeliyiz." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı (DOKAP) Hakan Gültekin de DOKAP'ın tarım ve hayvancılık konusunda her zaman çiftçiye ve üreticiye destek olduğunu, nitelikli tarım ve hayvancılığa teşvik ettiğinin altını çizdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise meraların hayvancılığa açılması için çalışma başlattıkları, özellikle gençlerin ve kadınların bu işe yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, DOKAP ile Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, hayvancılıkla uğraşan 27 kişiye çoban çadırı, solar enerji paneli, çoban çantası, küçükbaş hayvan tırnak makası, el feneri, kafa lambası ve yağmurluk teslim edildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
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