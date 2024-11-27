Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Belediyelerin ödenmeyen borçları bütçelerinden kesilecek

Belediyelerin borçlarına ilişkin karar çıktı
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

Trabzon'da Hamsi Fiyatları Düşüşte

Trabzon'da Hamsi Fiyatları Düşüşte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 ila 125 lira arasında satılmakta. Balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 150, somonun 250, levrek, çipura ve çinekopun 300, alabalığın 175 liradan, palamudun ise tanesi 175 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Yalçın Meran, AA muhabirine, hamsi fiyatlarında düşüş olduğunu, ilerleyen zamanlarda daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Balıkta bu sene bolluk yaşadıklarına işaret eden Meran, "Normalde palamut olunca hamsi çok olmazdı, bu sene ikisi de iyi görünüyor. Balıkçılarımız fırtına olmadıkça denize açılıyor. Fiyatlar havalar biraz daha soğudukça düşer." dedi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
img

Kabın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Hamas'tan Orta Doğu'ya nefes aldıran imza sonrası kritik çağrı
img

Bitcoin fiyatı için çarpıcı iddia: 2028 Bitcoin tahmini herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu! 2024/2 memur atamaları hangi tarihlerde, nasıl yapılacak? KPSS merkezi atama takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.