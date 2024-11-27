Trabzon'da Hamsi Fiyatları Düşüşte

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 150, somonun 250, levrek, çipura ve çinekopun 300, alabalığın 175 liradan, palamudun ise tanesi 175 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Yalçın Meran, AA muhabirine, hamsi fiyatlarında düşüş olduğunu, ilerleyen zamanlarda daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

Balıkta bu sene bolluk yaşadıklarına işaret eden Meran, "Normalde palamut olunca hamsi çok olmazdı, bu sene ikisi de iyi görünüyor. Balıkçılarımız fırtına olmadıkça denize açılıyor. Fiyatlar havalar biraz daha soğudukça düşer." dedi.