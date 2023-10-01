Trabzon'da Hamsi Bolluğu Yaşanıyor

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsi, istavrit, tirsi, zargana, barbunya ve palamut gibi çeşitli balıklar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den bu yana Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda hamsinin kilogramı 60, istavritin 50, tirsinin 60, zargananın 125, barbunyanın 125, palamudun ise tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, vatandaşın balığa ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Dün hamsi 75 liraydı, bugün 60 lira. Müşterinin talebi hamsi, mezgit ve istavrit. İnşallah bundan sonra vatandaş daha da fazla balık yiyecek." dedi.

Mehmet Örseloğlu da hamsinin Karadeniz ile özdeşleştiği için bölge insanının düşük fiyat beklentisi olduğunu ifade etti.

Yeni sezonda hamsiye ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Örseloğlu, "Şu anda balık yeterli ama hava daha da soğuduğunda hamside artış bekliyoruz." diye konuştu.

Balık almak için Moloz'a gelen Burhan Tayar ise şunları söyledi:

"Yaylaya gideceğiz, hamsi almaya geldik. Hamsi sezonu açıldı, fiyatlardan memnunuz ama biraz daha düşse daha güzel olur. Hamsi güzel çıktığı zaman fırsatı değerlendirmek lazım. Pazar günü, hava güzel, Trabzonspor da yendi, keyifler yerinde, bunun üstüne hamsi yenir."