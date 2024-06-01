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Trabzon'da Günlük 30 Ton Süt İşlenerek Tereyağı ve Peynir Üretiliyor

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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle geliştirilen işletmede günlük 30 ton süt işlenerek tereyağı ve peynir çeşitlerine dönüştürülüyor. İşletme, 70 kişinin istihdam edildiği modern bir tesis olarak faaliyet gösteriyor.

Trabzon'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle geliştirilen işletmede günlük 30 ton süt işlenerek tereyağı ve peynir çeşitlerine dönüştürülüyor.

Akçaabat ilçesinde 2000'de kurulup 2009'da Sürmene ilçesine taşınan 70 kişinin istihdam edildiği işletme, 5,5 dönümü kapalı olmak üzere 8,5 dönüm üzerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahvaltı Dünyası Ambalaj Hayvancılık ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Üretim Müdürü Hakan Sezer, AA muhabirine, modern bir tesis kurup, kalite ve hijyen odaklı üretim yaptıklarını söyledi.

Trabzon'un yanı sıra Rize, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'daki üreticilerden süt aldıklarını belirten Sezer, günlük 30 ton süt işlediklerini anlattı.

Kimya mühendisi de olan Sezer, sütün büyük bölümünü tereyağı yapımında kullandıklarına işaret ederek, "Kaşar peyniri, kendimize özel Trabzon tel peyniri ve AR-GE sonucu ürettiğimiz kendi ürünlerimiz var. Aho peyniri, tulum peynirimiz var. Sütle üretilecek bütün ürünleri üretebiliyoruz ama maalesef sütümüz fazla olmadığı için beyaz peynir ve yoğurt üretemiyoruz." dedi.

"Aylık 300 ton civarı tereyağı satışımız var"

En önemli üretim kaleminin tereyağı olduğunu vurgulayan Sezer, "Günlük tereyağı üretimimiz 10-12 tonlarda. Aylık 300 ton civarı tereyağı satışımız var. Peynir olarak da 70-80 ton üretimimiz var. Daha da artırmayı düşünüyoruz. Bayburt'ta da bir fabrikamız var, süt üretim bölgesi olduğu için yatırımı oraya yaptık. Orada da süt işliyoruz." diye konuştu.

Sezer, farklı ülkelerden talep aldıklarını ancak şu aşamada yurt içi piyasada özellikle A sınıfı market raflarında satış yaptıklarını ifade ederek, hedeflerinin kaliteyi koruyarak daha da büyümek olduğunun altını çizdi.

TKDK'den aldıkları destekleri faydalı kullanarak şirketin kapasitesini sürekli geliştirdiklerine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"2009'da bu tesise geçtik, daha güzel bir modernizasyon yaptık. Alet ve ekipmanlarımızı ona göre seçtik. Bu kapsamda kuruluş aşamasından başlayarak alet ekipman, soğuk hava zincirleri, soğuk araçlarımız olmak üzere dönem dönem TKDK'den desteklerimizi aldık. Yüzde 50 hibeyle aldık, çok yararlandık onlardan. Hiçbir şekilde atıl pozisyona düşürmedik. Aldığımız desteklerin hepsi bize bir değer kattı. Geliştirdikçe de destek almaya devam edeceğiz."

Sezer, piyasadakilerin yanı sıra yeni ürünler için AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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