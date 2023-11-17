Trabzon'da genç istihdamına yönelik proje tanıtıldı

Trabzon'da, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destek Programı" kapsamında yürütülen "Let's NEET Up!" projesi tanıtıldı.

Trabzon'da, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasasını Destek Programı" kapsamında yürütülen "Let's NEET Up!" projesi tanıtıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen projenin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, ekonomik ve sosyal kalkınmanın esas olarak kapsayıcı büyümeyi sağlama, hayat standartlarını yükseltme, istihdamı artırma hedeflerine odaklanmakla sağlanabileceğini söyledi.

Kalkınma yaklaşımının sadece ekonomik göstergelerdeki iyileşmeleri değil, aynı zamanda sosyal gelişmişlik düzeyini ileriye taşıyan gelişmeleri de dikkate aldığını belirten Yıldırım, "Toplumsal kalkınmada özellikle gençlerin toplumla etkileşimlerinin sağlanması ve kolaylaştırılması önemlidir. Temelde gençlerin katılımı, tüm genç insanların fırsatlara erişmede güçlük yaşamıyor olmalarını gerektiriyor. Bu bağlamda katılım yalnızca onların sesine kulak vermeyi değil, başkalarından bağımsız ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişebilen birer birey olmaları için gerekli beceri ve fırsatları yaratmayı da gerektiriyor." dedi.

Küresel iş gücü piyasalarında bir tarafta sürekli ve yüksek işsizlik, istikrarsızlık ve güvensiz işler gibi problemler yaşandığına işaret eden Yıldırım, diğer taraftan da dijitalleşmeye bağlı olarak talep kesimin yükselen beceri ve ihtiyaçları sonucunda beşeri sermayenin öneminin her geçen gün arttığını anlattı.

Yıldırım, geleceğin iş gücü piyasasında düzgün ve kaliteli işlerde ancak daha yüksek ve daha nitelikli iş gücüne sahip gençlerin rol oynayabileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelişmiş ülkeler arasında yer almak, onlarla bütünleşmek isteyen ülkemizin elindeki en önemli kaynak, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olan insan gücüdür. Bu, dünyanın çoğu ülkesi tarafından ilgiyle izlenen çok önemli bir güçtür. Genç insan gücünü iyi kullanarak birçok ülke arasında rekabet oluşturabilme olanağımız fazlası ile mümkün. İşsizlik baskısı altındaki çok sayıda genç, aslında iş gücü piyasasına girmeden önce öngörmediği bir durumla yüz yüze gelmekte ve daha önce çalışmayı düşünmediği işlerde çalışmak ve kayıt dışı veya güvencesiz işleri kabul etmek zorunda kalmaktadır. Genç bir kişinin kariyerinin daha başlangıcında uzun süre işsiz kalması, iş başında beceri kazanımının gecikmesine ve gelecekteki kazançları ile iş olanaklarının azalmasına yol açıyor. Bu açıdan, pek çok gencin iş gücü piyasasındaki ilk deneyimi adeta derin bir yara izi gibi yaşam boyu sosyoekonomik koşulları üzerinde etkili olmaktadır."

"Gençlerin 6 milyonu ne eğitimde ne de istihdamda yer almıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Cantekin, 15-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 milyonunun ne eğitimde ne de istihdamda yer almadığını söyledi.

Eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerin sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirten Cantekin, programla gençleri eğitimde tutmayı, mesleki eğitime yönlendirmeyi ve piyasada aranan nitelikte donatarak, gençlik merkezleri, rehberlik hizmetleri, erişilemeyen sosyokültürel olanakları sağlamayı içeren faaliyetleri de desteklemiş olacaklarını aktardı.

Cantekin, proje ile mesleki eğitim, iş başı eğitim ve bireysel eylem planlarıyla Trabzon'da iş potansiyeli yüksek konaklama ve seyahat, pazarlama ve perakende, muhasebe ve finans alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için Trabzon'daki NEET'lere yetkinlik kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Ayrıca mesleki yeterlilik akademisi adı altında bir çevrimiçi öğrenme platformu oluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlanacak. Uzun vadede NEET'te sorunun çözümüne inşallah katkı sunulacaktır." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de proje kapsamında ön büro, ön muhasebe, satış elemanı, dış ticaret ve kat görevlisi sektörlerinde, 15-29 yaş arasındaki 120 gence mesleki eğitim verileceğini söyledi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Atilla Ataman, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, İŞKUR İl Müdürü Servet Kaba da katıldı.