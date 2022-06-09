Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
Trabzon'da Belarus ile işbirliği imkanları görüşüldü

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, 3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretin 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, 3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretin 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Büyükelçi Rybak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir araya geldi.

Rybak ve Hacısalihoğlu, ticaret ve turizm başta olmak üzere yapılabilecek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Rybak, burada yaptığı konuşmada, Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 30'uncu yılının kutlandığını belirtti.

Doğu Avrupa'nın en canlı ülkelerinden biri olduklarını vurgulayan Rybak, "3 yıldan daha az bir sürede iki ülke arasındaki ticaretimiz 1,2 milyar dolara ulaştı. Amacımız bunu daha da artırmak." diye konuştu.

Hacısalihoğlu ise Büyükelçi Rybak'a, Trabzon'daki ihraç ürünleri, turizm ve diğer konularda bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Rybak, TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ni de gezerek, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve müze şeref defterini imzaladı.

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title