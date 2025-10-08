Trabzon'da Balıkçılara Cezalar İtiraza Sebep Oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde balık satış yerlerinde yapılan denetimlerde "herhangi bir olumsuzluk yok" şeklindeki resmi tutanaklara rağmen 2 gün sonra 11 balıkçıya toplam 415 bin 470 TL idari para cezası kesildi. Duruma tepki gösteren balıkçılar, "Denetimde sorun yok dediler, sonra ceza gönderdiler. Bu kabul edilemez" diyerek itirazlarını dile getirdi.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince balık satış yerlerinde yapılan denetimlerde hazırlanan tutanaklarda herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtilirken, 48 saat sonra balıkçılara tebligat gönderildi. Her bir işletmeye yasak boy sınırının altında istavrit balığı bulundurmak ve satmaktan 37 bin 770 TL para cezası uygulandı.

Balıkçı esnafı Emin Avcı, ince balığın tutulmasına esnaf olarak karşı olduklarını belirterek, "Su ürünleri ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Balıkları ölçtüler. Bize herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyerek gittiler. Hatta burada tuttukları tutanakta 'Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir' diye belirttiler. İmzaladıkları bu evrakı bize de verdiler. 2 gün sonra eve tebligat geldi. 37 bin 770 TL bir ceza kesildi. İnce balığın tutulmasına biz de esnaf olarak karşıyız. Bunu kaynağında kurutun, biz de satmayalım. Bu cezayı tutanlara ve haldekilere kesmeleri gerekiyor. İtirazımız olacak. 11 esnafa ceza kesmişler. Bu vatandaşlar bu parayı nasıl verecekler" dedi.

"Tezgaha gelene kadar yasak değil, tezgahta olunca yasak"

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu ise, 11 balıkçıya ceza kesildiğini kaydederek, "Su ürünleri ekipleri geliyor inceleme yapıyorlar. Tabii ki burada inceleme yapacaklar. Ama sonuçta balık satıcılarına ceza kesiliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Benim burada iki dükkanım var. İkisine de ayrı ayrı ceza yazılmış. 'Hijyen uygundur, balık satılabilir' diye yazılı evrak veriyor. Onun peşine balığın santiminin küçük olduğunu belirterek ceza kesiliyor. Bunun sorumlusu ben değilim ki. Limanlarda denetçiler var, demek ki onlar görevini hakkıyla yapmıyor. Bu kabahat benim değil. Balık haline gittiğimde bu balık ölçümlere ve satışa uygun olmasa ben onu alıp tezgaha getiremem. Biz yasaklara uyuyoruz. Tezgaha gelene kadar yasak değil, tezgahta olunca yasak. Burada 11 balıkçıya ceza kesilmiş. Trabzon'da bu kadar mı balıkçı var. Trabzon'da bu balığı sadece 11 kişi mi aldı? Böyle bir saçmalık olamaz. İstavrit boyu ile ilgili ceza yazıldı. Bu denizlerde zaten iri istavrit çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu balık helikopterle bizim dükkanımıza gelmiyor"

"Ceza yok diyorlar, arkadan tebligat gönderiyorlar" diyen balıkçı esnafı Adem Kuygusuz da, "Ekipler gelip inceleme yaptılar. Sadece istavritin boyutuyla ilgili denetim yaptılar. Bu ölçümlerden sonra bir cezasının olup olmadığını sorduk. Sadece rutin bir kontrol olduğunu söylediler. Bu balık denizden çıkıyor ve limana geliyor. Helikopterle bizim dükkanımıza gelmiyor. Liman müdürlükleri var, Su Ürünleri ve Sahil Güvenlik ekipleri var. Onlar niye el koymuyor da bizim tezgahımızda inceliyorlar. İstavrit tezgaha geldiği zaman üç el değişiyor. Tutuluyor, limana geliyor, oradan komisyona geliyor. Orada bize satılıyor. Komisyonda da Su Ürünleri memurları var. Orada incelenmiyor. 5 kasa istavritimiz vardı. Bunun sermayesi 5 bin TL, bize 37 bin 770 TL ceza yazılıyor. Yazık günah değil mi? O zaman yasak koyun, tutturmayın, tezgaha gelmesin. 'Siz satmayın, onlar tutmaz' diyorlar. Yasal sınırının 13 santim olması gerekiyor. Tamam bunlar 13 santim değil ama tutturma bunları. Ceza yok diyorlar, arkadan tebligat gönderiyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON