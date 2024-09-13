Trabzon'da Balık Restoranı Sahibi Fenomen Oldu

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan Erşan Yılmaz, balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen oldu. 'Balığı sevdiren adam' olarak bilinen Bordo-mavi Balık Restoran'ın sahibi Erşan Yılmaz, çektiği balık pişirme videolarıyla kendine has bir akım oluştururken, bu sezon bol miktarda tezgahlarda yer alan palamutun nasıl pişirileceği konusunda önerilerde bulundu.

Palamudun genelde Ekim ayı ortalarına doğru yağlandığını ve ızgarasının bu dönemlerde daha lezzetli olacağına dikkat çeken Yılmaz, şu sıralar ise en uygun pişirme şeklinin kızartma ve halk arasında "Ekşili" diye tabir edilen buğulaması olduğunu belirtti.

"Ekşili yöremize uygun bir yemek türü"

Palamudun ekşilisinin yöreye en uygun yemek şekli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu sene palamut önceki yıllara göre daha çok bol çıktı. İnşallah vatandaşlarımız bol bol tüketir fiyat olarak ta ekonomik. Genelde eskiler, 'Palamut ilk çıktığında yağlı olmaz' diye tabir eder. Genelde kızartması bir süre sonra buğulama sebzeli olarak pişirilmesi öneriyoruz. Ekim aylarının ortalarına doğru palamut devam edip yağlandığı zaman ızgarası çok güzel olur. Belli büyüklüğü ulaştıktan sonra eskilden anne annelerimiz, baba annelerimiz yaptığı tuzlamalar yapılabilir. Ekşili yöremize uygun bir yemek türüdür. Hem ekonomik hem de doyurucu bir yemektir. Bir balık ile birlikte dört kişinin doyabileceği bir yemektir. Sebzeleri kullanarak çok az miktarda baharat, tereyağını harmanlayarak güzel bir yemek ortaya çıkıyor. Biraz da sulu bırakıyoruz ki ekmeği banmak için. Yöremizde çok sevilen bir yemektir. Palamudun gelende kızartmasını çok tercih eden var sebzelisini de. Ancak ekşilisi biraz daha ön planda" diye konuştu.

"Balık yemeyen çok kişiye balığı yedirdik"

Sosyal medyada balık pişirme ve temizleme şekillerini paylayan Yılmaz, "Sosyal medyada genelde sezonlara göre balıkların pişim şekilleri temizleme şekillerini içeren doğal videolar atıyorum. Dolayısıyla fazla sayıda takipçimin olmasına neden oluyor. Aklımıza geldiğince sezonlarda 'Hangi balık nasıl pişirilir nasıl sunulur?' bu şekilde videolar paylaşıyoruz. Bu zamana kadar balık yemeyen çok kişiye ekip olarak balık yedirdik sevdirdik. Genelde denizden çıktığı gibi taze olarak sunumumuz, kendimize has bir pişirme şeklimiz olduğundan balığı sevdirdik. Yabancılar da geliyor yerli de geliyor şehir dışından çok gelenler de var. Palamut sezon başında kuru olduğu için genelde kızartma öneriyoruz. Kızartmada isteğe göre mısır unu isterseniz sade de kızartabilirsiniz. Belli bir zaman sonra yağlanacağı için bu defa kızartmayı önermiyoruz. Çünkü çok yağlı olduğundan sizi kesebilir. Sebzeli veya açık ateşte pişirme ya da ızgarayı öneriyoruz" dedi. - TRABZON