Trabzon'da 2025 Fındık Hasat Tarihleri Belirlendi

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Ticaret Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Trabzon'da farklı rakım kesimlerine göre 2025 yılı fındık hasat tarihleri belirlendi. Üreticilerden erken hasat yapmamaları istendi.

Trabzon'da kesimlere göre 2025 yılı fındık hasat tarihleri belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda toplanan komisyonda alınan ortak karar neticesinde 250 metre rakıma kadar olan sahil kesiminde 3 Ağustos, 500 metre rakıma kadar olan orta kesimde 8 Ağustos, 500 metre ve üzerinde rakıma sahip olan kesimlerde ise 14 Ağustos'tan itibaren fındık toplanabilecek. Ayrıca ihraç tarihleri de her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen toplama tarihlerinden bir hafta sonra olmak suretiyle şekillendi.

Komisyonda bulunan sektör temsilcileri üreticilerin belirtilen kesimlerde açıklanan tarihlerden önce erken hasat yapmamalarını isteyerek erken toplanan fındıkta randıman kaybının söz konusu olduğunu bildirdiler. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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