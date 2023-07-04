Trabzon'da 2023 Fındık Rekoltesi Tespit Çalışmaları Başladı

Trabzon Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 3 Temmuz itibarıyla Trabzon'da çotanak sayımına başlandı. Tahmini rekolte tespiti için ilçelerde örnekleme yöntemiyle çalışmalar yapılacak.