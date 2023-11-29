Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, vatandaşların kurum hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2023 yılına kadar çeşitli mekanlarda stant açacak. İŞKUR, bu organizasyonlarla iş arayanlara ve işverenlere sahada destek verecek.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu, hizmetlerini daha geniş kitleye ulaştırmak için stant açacak

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü vatandaşların kurum hizmetlerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2023 yılının sonuna kadar alışveriş merkezlerinde, üniversitelerde, oda ve borsalarda, festivallerde, fuar alanlarında, Valilik, Belediye, Kaymakamlık binalarında ve stadyumlarda stant açarak sunmuş olduğu hizmetleri vatandaşlara aktaracak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba, "Vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde stant açarak İŞKUR hizmetlerini daha geniş kitleye ulaştırarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Kurum faaliyetlerinin tanınırlığını arttırmış olacağız" dedi.

Özellikle gençlere meslek seçimi ve iş arama süreçlerinde destek olacaklarını belirten Kaba, "Açmış oldukları stantlarda iş arayanların kayıtlarının alınması ve açık işlere yönlendirilmesine destek olacaklarını belirtti. Hizmetlerini 7/24 internet üzerinden veren İŞKUR bu tür organizasyonlarla iş arayana ve işverene sahada destek vermiş olacak" şeklinde konuştu. - TRABZON