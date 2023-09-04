Trabzon Balık Hali'nde Hamsi Sezonu Başladı

Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk günü tezgahlarda görünmeyen hamsi yerini alırken, kilosu 75 TL'den satılıyor. Her sene genellikle palamut avı ile sezona merhaba diyen balıkçıların ağlarına şu ana kadar palamut pek takılmazken, erken gelen hamsi balıkçıları umutlandırdı.

Trabzon Balık Hali'nde sezonun ilk günü tezgahlarda görünmeyen hamsi yerini alırken, kilosu 75 TL'den satılıyor. Her sene genellikle palamut avı ile sezona merhaba diyen balıkçıların ağlarına şu ana kadar palamut pek takılmazken, erken gelen hamsi balıkçıları umutlandırdı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Trabzon Balık halinde tezgahlarda genellikle hamsi daha çok olurken, ara sıra kendini gösteren ve Trabzon açıklarında avlanan Kırlangıç balığı şaşırttı. Kilosu 500 TL'den satılan kırlangıç balığı balık halinin en pahalı balığı olurken, onu tanesi 350 TL'den satılan torik izledi.

Hamsi Batı Karadeniz'den geliyor

Hamsinin genellikle Ereğli taraflarından geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, "Bu sezon hamsinin olacağına inanıyorum çünkü bu sezon palamut olmadığından dolayı bol hamsi yiyeceğiz. Sezon 1 Eylül'de değil, 20'sinde ya da 1 Ekim'de açılırsa tekneler içinde iyi olur bizim için de iyi olur vatandaş için de iyi olur. Yetkililere bununla ilgili önlem almasını bekliyoruz. Çünkü hava çok sıcak dolayısıyla deniz suyu sıcak olduğundan istavrit pek yok tekneler 15-20 kasa tutuyor. Hamsi Ereğli taraflarından geliyor, bizim bu taraflarda yok. Marmara, Ereğli o taraflarda avlanıyor. Bizim buralarda ise Ekim 15-20'lerinde başlar. Hamsinin avlanması Kasım 15'lerinde olursa bizim için de herkes için de faydalı olur. Erkenden hamsiyi avlarsak randıman vermez. Hamsi 75 TL, mezgit 90 TL, istavrit 100 TL, sargan 125 TL" dedi.

Hamsinin 1 ay öncesinde görüntü verdiğini belirten balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, "Bir ay öncesinde hamsinin bol olacağı söylenmişti nitekim bol geldi kilosu 75 TL. Hamsi genellikle Sinop taraflarından geliyor inşallah bizim buralarda da çıkar, vatandaş bol bol yer. Zaten Karadeniz insanı hamsiye hasret bol bol tüketir. Balık fiyatları çok uygun. İstavrit 100-150 TL arasında, mezgit 75-100 TL. Geçen sezon palamut çoktu hamsi yoktu. Bu sezon tahminim istavrit, mezgit, hamsi özellikle çinakop bol olacak vatandaş bol bol yiyecek" diye konuştu.

Hamsi bu sene erken geldi

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da hamsinin bu sene erken geldiğini kaydederek "Hamsi bu sene erken çıktı genellikle Marmara, Zonguldak Ereğli taraflarından geliyor. Hamsi 75 TL, istavrit 100 TL, mezgit iriliğine göre 100-200 TL arasında, sargan 130 TL. Bu sezon palamut fazla yok deniz suyu soğuduğu zaman inşallah çeşitler bollaşacak. Palamut uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon gözükmedi. Zaten 1 sene oluyor, 1 sene olmuyor. Şu ana kadar palamut hiç gelmedi normalde ince palamut bile görünmedi "şeklinde konuştu.

Kırlangıç tezgahta yerini aldı

Genellikle pek görünmeyen ancak ara sıra ağlara takılan Kırlangıç Balığı ise halin en pahalı balığı oldu. Kırlangıcın Trabzon açıklarında avlandığını ifade eden balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, "Kırlangıç balığı ara sıra geliyordu, Trabzon'da avlandı. Biri 3 kiloluk, diğeri 5 kiloluk kadar. Kilosu 500 TL, torikler Ereğli tarafından geliyor tanesi 350 TL. Palamut şu ana kadar görünmedi inşallah ilerleyen günlerde gelir" ifadelerini kullandı. - TRABZON