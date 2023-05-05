TR72 Bölgesinde 'gini katsayısı' yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça "gelir dağılımında eşitliği", 1'e yaklaştıkça "gelir dağılımında bozulmayı" ifade eden "gini katsayısı" yükseldi. TR72 Bölgesinde 2021'de 0,375 olan gini katsayısı 2022'de 0,387'ye çıktı.

En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı da TR72 Bölgesinde 2021'de 6,5 iken 2022'de 7,2'ye yükseldi. - SİVAS