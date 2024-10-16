TR72 Bölgesi'nde Yoksulluk Sınırı ve Oranı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); 2023 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçlarını açıkladı. Verilere göre işsizlikle mücadele edilen TR72 Bölgesi'nde yoksulluk sınırı arttı. Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan verilere göre TR72 Bölgesi'nde 2022 yılında 15 bin 459 lira olan yoksulluk sınırı 2023'te 30 bin 173 liraya yükseldi.

TR72 Bölgesi'nde 2023 yılında yoksul sayısı da bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2022'de 275 bin olan yoksul sayısı 2023'te 307 bin kişiye çıktı. TR72'de 2022'de yüzde 11,3 olan yoksulluk oranı 2023'te yüzde 12,1'e yükseldi. - SİVAS