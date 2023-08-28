TPAO'ya Siirt'te petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Siirt'te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ( Tpao ) çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi. TPAO, Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun'da bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek. - SİİRT