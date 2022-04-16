TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

ADANA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (Tpao), Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.