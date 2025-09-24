Haberler

TPAO ve Petrogas'ın Tekirdağ'daki Petrol Ruhsatı Süresi 5 Yıl Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas'ın Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresini 5 yıl uzatma kararı aldı. Ruhsat süresi 09.10.2025'ten 09.10.2030'a kadar uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) ve Petrogas'ın, Tekirdağ'da bulunan petrol işletme ruhsatının süresi 5 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin, Tekirdağ'da ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin 09.10.2025'ten, 09.10.2030'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam traktör üzerinde ölü bulundu

Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.