TPAO ve Petrogas'ın Tekirdağ'daki Petrol Ruhsatı Süresi 5 Yıl Uzatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Petrogas'ın Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresini 5 yıl uzatma kararı aldı. Ruhsat süresi 09.10.2025'ten 09.10.2030'a kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre TPAO'nun ve Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San. ve Tic. AŞ'nin, Tekirdağ'da ARİ/TPOPPG/K/F19-b4-1 pafta no.lu petrol işletme ruhsatının süresinin 09.10.2025'ten, 09.10.2030'a kadar uzatılmasına karar verildi.
Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi