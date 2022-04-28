TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı - Haberler

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TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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TPAO'nun Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan bir petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (Tpao) Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan bir petrol işletme sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Tekirdağ'daki 804 hektar yüzölçümüne sahip sahası için petrol işletme ruhsatı 17 Nisan'dan itibaren 10 yıl süreyle uzatıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Tekirdağ, Gazete, Petrol, TPAO, Ekonomi, Haberler

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