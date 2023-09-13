TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta bulunan 15 bin 346 hektarlık petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl daha uzatılması için başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla, ruhsatın süresi 8 Şubat 2025'e kadar uzatıldı.