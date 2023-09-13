TPAO'nun Şırnak'taki petrol arama ruhsatı süresi 2 yıl uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ta bulunan 15 bin 346 hektarlık petrol arama ruhsatının süresinin 2 yıl daha uzatılması için başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla, ruhsatın süresi 8 Şubat 2025'e kadar uzatıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Şırnak'ta 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre TPAO, Şırnak ilinde 15 bin 346 hektarlık alanı kapsayan ve uzatım süresi 8 Şubat 2023 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.
Söz konusu petrol arama ruhsatının 8 Şubat 2025'e kadar 2 yıl uzatılmasına karar verildi.