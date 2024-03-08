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TPAO'nun petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırlarındaki sahalar için petrol işletme ruhsat süresinin 2 yıl uzatıldı. Ayrıca, Bartın'da elektrik şebeke ihalesi yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırları içinde kalan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kırklareli'ndeki 22 bin 547 hektar ve Edirne'deki 14 bin 507 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 7 Ağustos 2023'ten itibaren, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki 45 bin 783 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi ise 30 Aralık 2023'ten itibaren bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2 yıl süreyle uzatıldı.

Bartın'da elektrik şebeke ihalesi

Ayrıca, Bartın'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ihale edilecek.

Bartın Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

İhalenin keşif bedeli 39 milyon 187 bin 150 lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyar 175 milyon 614 bin 50 lira olarak belirlendi.

İhale, 21 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak. İhale dokümanı da aynı yerde görülebilecek veya 3 bin lira karşılığı temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kırklareli Diyarbakır Şanlıurfa Türkiye Bartın Edirne TPAO Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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