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TPAO'nun petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı

TPAO'nun petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), İstanbul, Tekirdağ ve Adana'da 87 bin 985 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ), İstanbul, Tekirdağ ve Adana'da 87 bin 985 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Adana'da 60 bin 374 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin 11 Mayıs 2023'ten 11 Mayıs 2025'e, İstanbul ve Tekirdağ illerinde 27 bin 611 hektarlık alanı kapsayan ruhsatının süresinin de 26 Mayıs 2023'ten 26 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

Tekirdağ Adana TPAO Ekonomi Haberler

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