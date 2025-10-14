Haberler

TPAO'nun Petrol Arama Ruhsatları Süresi Uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatlarının süresini 2 yıl uzattı. Ruhsatlar, toplamda 37 bin 116 hektarlık alanı kapsamaktadır.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 2 petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ illeri sınırlarında 15 bin 4 hektarlık alanda yer alan petrol arama ruhsatı ile Tekirdağ'da 22 bin 112 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl daha uzatıldı.

