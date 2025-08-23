TPAO'nun Kırklareli'ndeki Petrol Arama Ruhsatı 2 Yıl Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl uzatarak 17 Temmuz 2027'ye kadar geçerli hale getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresini 2 yıl uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun "AR/TPO/K/F18-b2" pafta numaralı petrol arama ruhsatının, bu yıldan itibaren 2 yıl süreyle 17 Temmuz 2027'ye kadar uzatılmasına karar verildi.

Ayrıca, Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corp., Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources Enerji AŞ'nin Tekirdağ'daki petrol işletme ruhsatının da 10 yıl süreyle 14 Ekim 2035'e kadar geçerli olması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.