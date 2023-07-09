TPAO'nun İstanbul ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'daki 2 sahası için petrol arama ruhsat süresi 2 yıl uzatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararıyla, İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan 36 bin 756 hektarlık petrol arama ruhsatının süresi 11 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı. Ayrıca, TPAO'nun İstanbul sınırlarındaki 14 bin 566 hektarlık petrol arama ruhsat süresi de 26 Mayıs 2025'e kadar uzatıldı.