TPAO'nun Diyarbakır ve Mardin'deki sahasında petrol arama ruhsat süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'deki sahası için petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'deki sahası için petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır ve Mardin'de 61 bin 268 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 18 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.