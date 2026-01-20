Haberler

TPAO'nun Adıyaman'daki petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Adıyaman'daki petrol arama ruhsatının süresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iki yıl uzatıldı. Ruhsat süresi 7 Aralık 2025'ten 7 Aralık 2027'ye kadar geçerli olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'daki "AR/TPO/K/M40-d" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 7 Aralık 2025'ten 7 Aralık 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
