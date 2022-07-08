TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk." AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Twitter TPAO Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.