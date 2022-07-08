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TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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TPAO günlük yurt içi üretimde rekor tazeledi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretiminde rekor tazeledi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"2017 yılından bugüne süregelen petrol, doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimizdeki istikrarlı yükseliş devam ediyor. 7 Temmuz 2022 itibarıyla günlük 62 bin varil petrol eşdeğeri üretime ulaşarak yurt içi üretimimizdeki rekorumuzu tazelemiş olduk."

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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