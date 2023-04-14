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TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı ilk fazda ülke ihtiyacının %15'ini karşılayacak

TPAO Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı ilk fazda ülke ihtiyacının %15'ini karşılayacak

Ekonomi Haberleri

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ilk fazda ülke ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayacağını söyledi. Gazın ilk devreye girmesiyle yaklaşık bir yılda kendi yatırım giderlerini karşılayacağını belirtti.

Tpao Genel Müdürü Bilgin: Karadeniz gazı devreye alındığında ilk fazda ülke ihtiyacın yüzde 15'ini karşılayacak. Gaz ilk devreye girdiğinde yaklaşık bir yılda kendi yatırım giderlerini karşılayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz TPAO Ekonomi Haberler

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