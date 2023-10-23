TPAO, Gabar Dağı'nda günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaştı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaştığını duyurdu. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, hedeflerinin günlük üretimi 35 bin varile çıkarmak olduğunu belirtti.

Gabar'da günlük 25 bin varil petrol üretimi

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca ( Tpao ), Şırnak'ın Gabar Dağı'nda bulunan petrol sahasında günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı bildirildi.

Tpao'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gabar bölgesinde günlük 25 bin varil petrol üretimine ulaşıldığı aktarılarak, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefimize doğru, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde dağ taş, gece gündüz demeden tüm ekibimizle görevdeyiz" denildi.

'Petrol sahasındaki çalışmaların aktarıldığı videoda konuşan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Ülkemiz ekonomisi ve kurumumuz için büyük bir değer üretilmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz günlük üretimimizi sadece Gabar projesinden 35 bin varile çıkartmak. 2024 yılı sonu için hedefimiz ise sadece Gabar projesinde günlük 100 bin varil üretim. Biz bu hedefi gerçekleştirebilmek için var gücümüzle, bütün takımımızla gece gündüz çalışıyoruz" dedi. (DHA)