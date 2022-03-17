TPAO'dan Türkali-4'deki Kanuni Sondaj Gemisi'ne özel klip

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ) Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan Karadeniz'e açıldığı bir klip hazırladı. Klip ilgi görürken geminin ise Türkali-4'deki sondaj çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin keşfi için Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin belirlenen adreslerdeki sondaj ve keşif çalışmaları sürüyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Filyos Limanı'ndaki bakım ve hazırlık çalışmalarının ardından Karadeniz'e açılacak.

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkali-4 bölgesinde sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi'nin Filyos Limanı'ndan ayrılış hikayesini anlatan bir klip hazırladı. Klipte Filyos Port Kontrol ile Kanuni Sondaj Gemisi arasında geçen diyaloğa yer verildi.

Klipte ayrıca "Zorlu görevlerin ardından bakımlar tamamlandı. Enerjide bağımsız Türkiye için yeni görev Türkali-4" ifadelerine de yer verildi.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Karadeniz'deki gaz rezervi ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

Filyos, sondaj gemilerinin ana limanı oldu

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Filyos Limanı; Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinde kullanılan gemilerin ana limanı oldu. Bin 765 günlük çalışma sonucunda tamamlanan liman projesi hayata geçirilmiş oldu. Dev bir lojistik merkez projesi olan Filyos Limanı'nda rıhtım ve geri saha inşaatları tamamlandı. Limanda 2 bin 450 metre ana ve bin 370 metre de tali dalgakıranlar yer alıyor.

Ayrıca biri 14, diğeri de 19 metre derinliğinde olan, toplamda üç bin metrelik iki rıhtım bulunuyor. Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlemesi yapılabilecek Filyos Limanının yıllık kapasitesi ise 25 milyon ton olarak açıklandı.

Doğalgaz keşfinden sonra limandan ve geri saha bölümünden TPAO'ya da arazi tahsis edilmiş oldu. - ZONGULDAK