TPAO'dan Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 3 yıl önce Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

TPAO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki keşfe ilişkin yapılan paylaşımda, "Bugün, Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfimizin yıl dönümü. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif. Milli imkanlarla yapılan ilk derin deniz keşfi." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini açıklamıştı.