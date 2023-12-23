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TPAO, Adana'da iki sahaya 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı aldı

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana'da bulunan iki sahaya 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da iki ayrı sahaya ilişkin 20 yıl süre ile petrol işletme ruhsatı aldığı bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. AŞ'nin Adana'da bulunan toplam 1013 hektarlık iki sahasında petrol işletme ruhsatının 26 Kasım'da sona ermesinin ardından söz konusu ruhsatın 27 Kasım'dan itibaren 20 yıl süre ileTPAO'ya verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Adana TPAO Adana Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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