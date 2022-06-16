Toyota, YKS'de sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Toyota, YKS'de sürücüleri "korna çalmamaya" davet ediyor

AA - Fatma Eda Topcu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Toyota, YKS'de sürücüleri 'korna çalmamaya' davet ediyor

Toyota, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), tüm sürücüleri zorunlu olmadıkça korna çalmamaya davet ediyor.

Toyota, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), tüm sürücüleri zorunlu olmadıkça korna çalmamaya davet ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 milyon 245 bin kişinin başvuru yaptığı YKS, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede Toyota, trafikte saygıyı destekleyen sosyal sorumluluk projesi "Korna Çalma Huzurumu Çalma" ile sınava giren tüm adaylara tamamen sorulara odaklanacağı dingin bir ortam sunulmasını teşvik ediyor.

2015 yılında başlatılan kampanya ile gereksiz korna kullanımı konusunda her geçen gün farkındalığı artıran Toyota, özellikle sınav günlerinde okulların yakınlarında sürücülerin gereksiz yere korna çalmaması konusunda dikkatleri çekiyor.

Korna çalınmasıyla dikkatin dağılması sonucu yapılacak hataların üniversiteye adım atmak isteyen yüz binlerce adayın geleceğine etki edebileceği bilinciyle hareket eden Toyota, korna çalma konusunda sürücüleri her zaman duyarlı olmaya davet ediyor.

Toplumun genelinde farkındalık yaratılması amaçlanan proje, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Çevresel bir sorun olarak görülen ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yanında, toplumların gelişmişlik seviyesiyle doğru orantılı bir konu olduğuna vurgu yapılan "Korna Çalma Huzurumu Çalma" sosyal sorumluluk projesi, birçok kamu ve özel kuruluş tarafından da destekleniyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title