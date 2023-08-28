Toyota Türkiye Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde Gold Ödülü Aldı

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, 2023 Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde Yetenek Yönetimi Ödülleri kategorisinde Gold ödülün sahibi oldu.

Tüm çalışanlarının Toyota Yolculuğunda gelişimlerine ortak olmayı hedefleyen Toyota Türkiye, 2022 yılında takdir ve ödüllendirme yolculuğunu dijital platforma da taşıdığı Arigato sayesinde anlık teşekkür ve ödüllendirmelerle çalışan bağlılığını artırırken, aynı zamanda şirket içerisindeki teşekkür kültürünü yaygınlaştırarak çalışanların motivasyonunu da yükseltmeyi başardı.

Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri, 30 yılı aşkın süredir 10 milyondan fazla çalışan ve yöneticinin gelişimini etkileyen, Öğrenme ve Gelişim, Yetenek Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Yetenek Kazanımı, İnsan Kaynakları, Satış Performansı, Çeşitlilik, Eşitlik ve Dahil Etme ve İş Mükemmelliğinin Geleceği alanlarındaki girişimler için en iyi uygulamaları tanıyan, küresel iş dünyasındaki en prestijli ödüllerden biridir. Brandon Hall Group, başvuru yapan programları iş ihtiyaçlarına uygunluk, program işlevselliği, entegrasyon, yaratıcılık ve ölçülebilir faydalar gibi birçok noktada kapsamlı şekilde inceliyor. Toyota Türkiye'nin "Takdir ve Ödüllendirme Yolculuğu" programı da, deneyimli sektör uzmanları, Brandon Hall Group analistleri ve yöneticilerden oluşan bir panel tarafından değerlendirilerek Gold Ödüle layık görüldü.