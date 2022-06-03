Toyota, Stellantis iş birliğini genişleterek ticari araç ürün gamını büyütüyor - Haberler

Toyota ve Stellantis işbirliği içerisinde Avrupa pazarı için büyük boyutlu ticari van üretilecek.

Toyota açıklamasına göre, Toyota, Stellantis ile birlikte yeni bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. Bu başarılı işbirliğini genişleten Toyota; pick-up modeli Hilux, hafif ticari modelleri Proace ve Proace City'den oluşan ticari araç ürün gamına yeni modeli de ekleyerek Avrupa'daki büyüme hedefine önemli katkılar sağlayacak.

Toyota ve Stellantis arasındaki mevcut işbirliğinin genişletilmesi kapsamında ticari araçlara sıfır emisyon teknolojisi de tedarik edilecek. Bu anlaşmayla Toyota'nın tüm hafif ticari ürün gamı tamamlanmış olacak. Stellantis ile üretilen kompakt ve orta boyuttaki ticari araçlara büyük boyutlu ticari araçlar da katılarak, üç farklı gövde tipi yapılmış olacak.

Yapılan planlamalara göre 2024 yılının ortalarında Toyota markası adı altında yeni büyük ticari van satışa sunulacak ve Toyota Avrupa'nın bu segmentteki ilk adımı olacak. Bu yeni Toyota modeli, Stellantis'in Polonya-Gliwice ve İtalya-Atessa tesislerinde üretilecek.

Toyota Avrupa ve Stellantis işbirliği 2012 yılında, orta ölçekli ticari araçların Stellantis Fransa fabrikasında üretilmesiyle başlamıştı. 2019 yılında ise ürün gamına İspanya'da üretilen kompakt ticari araçlar katıldı. Şimdi ise genişletilen anlaşmayla Avrupa'da tüm segmentlerde ticari araç modeli sunulacak. İş birliği her iki şirkete de geliştirme ve üretim aşamalarında maliyet avantajı sağlayacak.