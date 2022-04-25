TOYOTA GAZOO Racing, Hırvatistan'da kazandı

Toyota GAZOO Racing Dünya Ralli Takımı, Hırvatistan Rallisi'nde etkileyici bir zafere imza attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de gerçekleştirilen rallinin ilk bölümlerinde yarış dışı kalan Rovanpera, bu yılki rallide üstün performansını tüm hafta sonu bir araya getirerek zafere ulaştı.

Cuma günü yoğun yağmur altında 8 etabın 6 kazanan Rovanpera, en yakın rakibiyle farkı bir dakikanın üzerine çıkarmıştı.

Cumartesi günü lastik hasarı sebebiyle bu büyük avantajı kaybetse de pazar günü yağmurun etkili olduğu etaplardan başarıyla çıktı. Yumuşak lastiklerle kaygan zeminde dezavantajlı olmasına rağmen ralliyi 4,3 saniye farkla kazanmayı başardı. Rallinin sonundaki Güç Etabı'nda da ilk sırayı alan Rovanpera, takıma mümkün olan maksimum puanı getirdi.

Cuma günü lastik sorunu yaşayan ve genel klasmanda 5. olan Elfyn Evans, yarış boyunca 2 etapta 1. olurken takıma önemli puanlar kazandırdı.

Esapekka Lappi de cuma günü büyük bir kayanın araca verdiği hasarın ardından rallide önemli kısımları kaçırsa da 4 etapta en iyi zamana imza attı.

Böylece Toyota gerçekleştirilen 19 etabın 14'ünde ilk sırada yer aldı ve yeni GR YARIS Rally1'in güçlü performansını devam ettirdi. TOYOTA GAZOO Racing, bu sonuçların ardından Rovanpera ile Pilotlar Şampiyonluğu'nda 29 puan farkla liderliğini devam ettirirken Markalar Şampiyonası'nda 42 puanlık bir liderlik avantajına sahip oldu.

TGR WRC Challenge Programı sürücüsü Takamoto Katsuta, Evans'ın ardından 6. olurken, bir kez daha TGR WRT Next Generation takımına puanlar kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım kaptanı Jari-Matti Latvala, "Rovanperä'dan inanılmaz bir performanstı. Son etapta kazanamayacağını düşündüm ama bu lastiklerle ralliyi kazanmayı başardı. Bu yol şartlarında baskıya karşı ortaya koyduğu performans çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Rovanpera da, "Şu ana kadar aldığım en iyi galibiyet olabilir. Çok zor bir hafta sonuydu ve şartlar çok zorlayıcıydı; ancak tüm zorluklara rağmen tempomuz çok iyiydi ve galibiyet elde etmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.