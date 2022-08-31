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Toyota 4 aydır küresel üretim hedefinin gerisinde kalıyor

Ekonomi Haberleri

Toyota 4 aydır küresel üretim hedefinin gerisinde kalıyor

Toyota Motor'un temmuz küresel araç üretim hedefi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 düştü.

Toyota Motor'un temmuz küresel araç üretim hedefi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,6 düştü.

Yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ve Kovid-19 kaynaklı parça temin sorunu ile ülkedeki kötü hava şartları Japon üreticiyi olumsuz etkiliyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın geçen ayki küresel araç üretim hedefi, Temmuz 2021'e göre yüzde 8,6 azaldı.

Buna göre temmuzda 800 bin araç üretimi hedefleyen Japon firma bu dönemde küresel bazda 706 bin 547 araç üretti.

Toyota'nın araç üretim hedefi, nisanda başlayan 2022 mali yılı kapsayan son 4 aydır art arda yakalanamadı.

Parça tedarik sorunlarının eylülde hafiflemesini bekleyen üretici firma, gelecek ay yaklaşık 850 bin araç üretmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Ekonomi

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