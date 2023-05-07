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TOURBİNE Projesiyle yenilik ve istihdam hedefleniyor

TOURBİNE Projesiyle yenilik ve istihdam hedefleniyor

Ekonomi Haberleri

Turizm sektöründe temel yetkinlikler ve dijital becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesinin hedeflendiği TOURBINE Projesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı'nın (SİA) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Turizm sektöründe temel yetkinlikler ve dijital becerilere sahip gençlerin yetiştirilmesinin hedeflendiği TOURBINE Projesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı'nın (SİA) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hollanda, Yunanistan, Bosna Hersek, Mısır, Ürdün ve Tunus'tan gelen proje ortakları, ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirmek üzere Sosyal İnovasyon Ajansı'nda bir araya geldi. Proje toplantısında 2 yıllık proje süresince gerçekleştirilecek eğitim, atölye çalışmaları, aktiviteler ile ilgili planlamalar yapıldı. Proje ortakları toplantının ardından Konya şehrini tanıma fırsatı buldu. Turizm sektöründe istihdam edilmesinin hedeflendiği projede, gençlerin ulusal pazarlara katılımlarını kolaylaştırmayı ve kültürel alanlarda deneyim tasarlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca projenin sürdürülebilir turizm ve çevre koruma gibi konularda da faydalar sağlaması bekleniyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediyesi Tunus Ekonomi Haberler

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