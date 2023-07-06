TotalEnergies ve M Oil İstasyonlarından Yapılan Alışverişlere 75 TL Bankkart Lira Hediye

GüzelEnerji, Ziraat Bankası ile başlattığı kampanya kapsamında TotalEnergies ve M Oil İstasyonlarından yapılacak dördüncü 300 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 75 TL bankkart lira hediye edeceğini duyurdu.