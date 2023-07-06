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TotalEnergies ve M Oil İstasyonlarından Yapılan Alışverişlere 75 TL Bankkart Lira Hediye

TotalEnergies ve M Oil İstasyonlarından Yapılan Alışverişlere 75 TL Bankkart Lira Hediye

Ekonomi Haberleri

GüzelEnerji, Ziraat Bankası ile başlattığı kampanya kapsamında TotalEnergies ve M Oil İstasyonlarından yapılacak dördüncü 300 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 75 TL bankkart lira hediye edeceğini duyurdu.

TotalEnergies ve M Oil İstasyonları markalarını bünyesinde bulunduran GüzelEnerji, Ziraat Bankası ile başlattığı kampanya ile 75 lira bankkart lira hediye kazanma fırsatı sunduklarını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ziraat Bankası 1 Temmuz Ekonomi Haberler

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