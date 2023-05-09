TotalEnergies İstasyonları, TSK Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümeye devam ediyor

OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul Yenişehir'deki istasyonunun ardından Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Etimesgut istasyonunun açılışı da gerçekleştirildi. Aynı gün Beytepe, Ümitköy ve Yenimahalle olmak üzere üç istasyonunun da açılışı gerçekleştirildi.

Oyak Grubu Şirketleri bünyesinde hizmet veren GüzelEnerji'nin TotalEnergies İstasyonları markası, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) Mehmetçik Vakfı yönetimindeki istasyonlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul Yenişehir'deki istasyonunun ardından Ankara'da TSK Mehmetçik Vakfı Etimesgut istasyonunun açılışı da gerçekleştirildi. Aynı gün Beytepe, Ümitköy ve Yenimahalle olmak üzere üç istasyonunun da açılışı gerçekleştirildi.

Oyak Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, "2022 yılında TotalEnergies İstasyonları yepyeni bir rotada yol almaya başladı. Artık enerjide yeni nesil yaklaşımlar söz konusu. Hepimiz biliyoruz ki iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli oyuncusu enerji dönüşümü. Küresel çaptaki bu dönüşüm hareketi, hayatın bütün alanlarını etkiliyor. Hem OYAK hem GüzelEnerji hem de TotalEnergies İstasyonları olarak yeni bir vizyon ve yaklaşım ortaya koyduk. OYAK'ın stratejik yaklaşımı ve multidisipliner bakış açısı ile TotalEnergies'in küresel gücünün birleşmesiyle Türkiye'de dönüşüm yaşayan TotalEnergies İstasyonları artık sürdürülebilir enerji kaynaklarına, elektrik enerjisine ve fark yaratan hizmetlere yatırım yapıyor. Bunun ilk örneği, 2022 yılının haziran ayında açılışını gerçekleştirdiğimiz Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu oldu. OYAK ve TSK Mehmetçik Vakfı ile iş birliğimiz sürüyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz TSK Mehmetçik Vakfı Etimesgut TotalEnergies İstasyonu da bu sürecin bir temsilcisi. Ortak değerlerde buluştuğumuz TSK Mehmetçik Vakfı ile birlikte, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre yaratacak istasyonlarımızın sayısını, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaraşır şekilde, artırmaya devam edeceğiz. TSK Mehmetçik Vakfı Etimesgut TotalEnergies İstasyonunun hayırlı ve bol kazançlara vesile olmasını dilerim" dedi.

İŞ BİRLİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tuğgeneral Engin Durak, "Ülkemizde toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunan ve bu yıl 41. yılını kutlayan Mehmetçik Vakfı ile TotalEnergies İstasyonları iş birliğinin bir adımını daha hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. TSK Mehmetçik Vakfı Etimesgut TotalEnergies İstasyonu, girişimlerimizin en yenisi ve sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerimizin ortaya konduğu bir istasyon olarak planlandı. Enerji sektörüne yeni bir vizyon sunan TotalEnergies İstasyonlarının hizmet ve ürün kalitesini, ziyaretçilerimize kesintisiz olarak sunacağımız bu yeni nesil istasyonun hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.