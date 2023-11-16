TotalEnergies İstasyonları Garanti BBVA ile İş Birliği Yapıyor

TotalEnergies İstasyonları, Garanti BBVA ile yapılan iş birliği kapsamında 150 liraya kadar bonus kazandıran bir kampanya düzenliyor. Kampanya, Bonus üyesi TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak ve belirli koşulları yerine getiren katılımcılar bonus kazanabilecek.

TotalEnergies İstasyonları, Garanti BBVA ile 150 liraya kadar bonus kazandıran iş birliği yaptığını duyurdu. Kampanya, 16 Kasım - 31 Aralık tarihleri arasında Bonus üyesi TotalEnergies istasyonlarında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için farklı günlerde ve tek seferde yapılan dördüncü 500 TL ve üzeri akaryakıt ya da otogaz alımı yapılması gerekiyor.

Şirketten yapılan açıklamada şı ifadelere yer verildi:

"Koşulları yerine getiren Bonuskart sahipleri, yapılacak işlemden 130 TL bonus kazanabilecekken kampanyaya BonusFlaş uygulaması aracılığıyla katılan kart sahipleri 140 TL bonus kazanıyor. Kampanyaya BonusFlaş ile katılmak için uygulama içerisinde 'Hemen Katıl' butonunun tıklanması gereken kampanyada katılım sonrası yapılan alışverişler dikkate alınıyor. Ekstra 10 TL bonus kazanmak için ise ödemenin TotalEnergies İstasyonlarında BonusFlaş uygulaması üzerinden "mobil ödemeö veya 'QR kod' okutularak tamamlanması gerekiyor.

"Kampanya ile kazanılan bonuslar, 05 Ocak - 05 Şubat 2024 tarihleri arasında Bonus üyesi TotalEnergies İstasyonlarında akaryakıt ya da otogaz alımlarında kullanılabilirken kullanılmayan bonuslar 05 Şubat 2024 sonrası geri alınacaktır. Kampanyaya katılan diğer banka bonus kart sahipleri, 16 Kasım -31 Aralık tarihleri arasında bonus üyesi TotalEnergies İstasyonlarında yaptıkları harcamalarda indirim alacak ve bu indirim harcama yaptıkları kartlarının ekstresine yansıtılacaktır."