TotalEnergies İstasyonları Baykuş Ödülleri'nde 3 kategoride ödül aldı

TotalEnergies İstasyonları, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından verilen Baykuş Ödüllerinde 3 kategoride ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TotalEnergies İstasyonları markasına, araştırmanın iş süreçlerinde ve kararlarında yarattığı etki, katma değer ve araştırmanın önemini, bilimselliğini vurgulamak için tasarlanan Baykuş Ödülleri töreninde İletişimci Baykuş, Genç Baykuş ve Vizyoner Baykuş kategorilerinde Bronz Baykuş ödülü verildi.

TotalEnergies İstasyonları olarak IPSOS Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri ajansının gerçekleştirdiği "Marka Sağlığı Araştırması" projesiyle katıldığı Genç Baykuş kategorisinde, TÜAD Tüzel Üyesi Araştırma Şirketleri'nde çalışan, 1993 ve sonrasında doğmuş olan araştırmacıların yönettikleri araştırma projeleri değerlendirildi.

TotalEnergies İstasyonları markasının IPSOS Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri ajansının "Bi'Güzel Ürün Portföyü ve Market İçi Gıda Alışveriş Davranışı Araştırması" ile katıldığı Vizyoner Baykuş kategorisinde ise yapılan araştırmanın yeni bir iş alanına girişte, ürün lansman ya da relansmanında veya marka konumlandırma ve yeniden konumlandırma alanında kullanımını gösteren çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca, TotalEnergies İstasyonları, bir ürün ya da hizmetin hedef kitle tarafından algılanışı, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ve iletişimin başarısını ölçümleyen reklam, pre ve post testler gibi araştırmaların değerlendirildiği İletişimci Baykuş kategorisine ise SOR Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri'nin gerçekleştirdiği "TotalEnergies Senaryo Testi Araştırması" ile katıldı.