Tosyalı Holding, China Baowu Steel Group ile iş birliğini derinleştiriyor

Tosyalı Holding Cezayir, Angola ve Senegal'deki yatırımları, Amerikan Harsco ve Japon Toyo Kohan ile yaptığı iş birliklerinden sonra şimdi de çelik üreticisi olan China Baowu Steel Group ile stratejik iş birliğini daha da derinleştiriyor.

Tosyalı Holding Cezayir, Angola ve Senegal'deki yatırımları, Amerikan Harsco ve Japon Toyo Kohan ile yaptığı iş birliklerinden sonra şimdi de çelik üreticisi olan China Baowu Steel Group ile stratejik iş birliğini daha da derinleştiriyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Cezayir, Senegal ve Angola'daki yatırımlarıyla, Amerikan ve Japon devleri ile yaptığı iş birlikleri ile küresel çelik üretimindeki konumunu güçlendiren Tosyalı Holding, farklı ülkelerde değer oluşturacak paydaşlarıyla da iş birlikleri geliştirmeyi sürdürüyor.

Bu iş birliği, Tosyalı Holding'in dünya pazarlarındaki büyüme stratejisi ve yeni yatırımları için stratejik bir katkı sağlayıp iki şirketin farklı pazarlardaki iş birliğinin önünü açarken Tosyalı'nın Cezayir'den sonra Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yapmayı planladığı yatırımlar için de stratejik fırsatlar oluşturacak.

Tosyalı Holding, 20 yılı aşkın bir süredir Sinosteel Engineering & Technology Co.,ile başarılı bir iş birliği yürütüyor. Cezayir'deki tesisinde dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı, bu süreçte de Sinosteel ile çalışmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, demir çelik sektöründe gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik odaklı, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarıyla büyümeye devam ederken, küresel büyüme vizyonları kapsamında yurt dışındaki iş birliklerini genişletmeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Tosyalı, şunları kaydetti:

"Daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme için bu tür iş birliklerine önem veriyoruz. Bu anlamda uzun yıllardır farklı projelerde birlikte çalıştığımız China Baowu Steel Group ile yaptığımız bu stratejik ortaklık bizim için çok kıymetli. Bildiğiniz gibi şu anda Cezayir, Angola ve Senegal'de de yatırımlarımız bulunuyor, bu iş birliği ile buralardaki ve özellikle körfez bölgesindeki yatırımlarımızı daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Belirlediğimiz küresel hedeflere ulaşmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmek için iş birliklerimizi genişletmeye devam edeceğiz."

Baowu Grup Başkanı Chen Derong ise Tosyalı Holding ile kazan kazan yaklaşımıyla iş birliğini genişletmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

Derong, "Tosyalı Holding ile iş birliğimizi daha da derinleştirmekten son derece mutluyuz. Yaptığımız bu iş birliğinin her iki taraf için de çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.