Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tosya 2. İpekyolu Fuarı için başvurular alınmaya başlandı

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için açılacak stantları kiralamak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın başvuruları alınmaya başlandı.

Tosya Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 12-19 Ağustos tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İpekyolu Fuarı için başvurular başladı. Tosya Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, "Tosya'mızın tanıtımı ve Tosya'daki esnaf, sanatkar, iş insanları ve el emeği göz nuru ile üretilen ürünlerin satışları ile aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen İpekyolu Fuarına tüm esnaf ve sanatkarların başvuruları alınmaya başlandı. Fuarda stant açmak isteyen esnaflara bu yıl 25-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 23. Kültür ve Pirinç Festivali'nde stant kiralama sırasında öncelik verilecektir. Stant için Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor" denildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İpekyolu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title